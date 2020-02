Dirompente l’Under 19 Juniores del Faenza di mister Nicola Cavina che va a vincere 7-1 in trasferta sul Cotignola nella sesta giornata del girone di ritorno: una doppietta a testa per Pietro Lanzoni, Andrei Galatanu e Vespignani, oltre al centro di Fossi. Sabato 22 febbraio impegno in casa allo stadio “Bruno Neri” (ore 15) con il Classe.

L’Under 17Elite (Allievi 2003) di Nicola Cavina vince 2-0 il difficile match casalingo con l’Alfonsine grazie ai centri di Leonardo Errani e capitan Betti. Domenica 23 febbraio (ore 10.30) in trasferta sul terreno della Savignanese.

Ancora una ottima prova per l’Under 16 (Allievi 2004) di Fabio Montevecchi che vince 5-0 al campo San Rocco con il Misano grazie ai gol di Pietro Suma, De Marco, Brunetti e doppietta di Cassani. Domenica 23 febbraio (ore 10.30) partita in trasferta con il Low Ponte a Ravenna.

L’Under 15 Elite (Giovanissimi 2005) di Alessandro Fabbri vince ancora espugnando 1-0 sul campo del Torre Savio grazie al gol di Boccaccini. Il 23 febbraio la squadra biancoazzurra sarà al “Bruno Neri” (ore 10.30) con il Bakia Cesenatico.

Dopo una serie quasi infinita di vittorie, arriva un pari per l’Under 14 (Giovanissimi 2006) di Andrea Fabbri che pareggia 1-1 sul campo della Savignanese. In gol per i manfredi Servadei, mentre Tshomi si è visto respingere il tiro di rigore dal portiere avversario.

Il 23 febbraio, il team biancoazzurro sarà in casa (campo San Rocco, ore 10.30) con l’Edelweiss Jolly Forlì.

Gli Esordienti 2007 di Pietro Errani vincono con il Ravenna nel campionato fair play.

Vittoria per gli Esordienti 2008 di Cesar Eduardo Navarro nel match con il Solarolo.

Poker di successi per i Pulcini 2009 di Edo Drymishi con Massa Lombarda, Vita Granarolo, Imola FM e Faventia in campionato.

I Pulcini 2010 di Angelo Marchetti vengono sconfitti di misura dal Sanpaimola.