Auto in fiamme intorno alle 23 nella zona di via Baiona a Ravenna. Sono stati i residenti della zona ad allertare i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con una squadra. Due i veicoli che stavano bruciando per cause ancora da chiarire. A coadiuvare le operazioni dei pompieri, i Carabinieri che hanno isolato l’area di intervento e ai quali poi spetterà il compito di risalire alle cause del rogo.