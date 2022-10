Si è tenuta sabato 8 ottobre 2022 la cerimonia di consegna delle borse di studio erogate da Mixer S.p.A. ai migliori studenti dei tre anni del corso di Chimica e Materiali dell’ITIS Nullo Baldini di Ravenna.

L’amministratore delegato di Mixer, Dr. Andrea Galanti e il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof. Antonio Grimaldi hanno premiato i vincitori dell’anno scolastico 2021-2022 Corsini Vittorio classe 3^ B CM, Todisco Antonio classe 4^ A CM e Zannoni Fabrizio classe 5^A CM per aver riportato la media migliore tra le discipline Tecnologie chimiche industriali, Chimica organica e biochimica, Chimica analitica e strumentale e Lingua inglese.

Mixer S.p.A. situata a Villa Prati di Bagnacavallo e produce mescole in gomma, sotto forma di pellet, per il settore dei cavi elettrici: fondata nel 1996, oggi l’azienda conta oltre 50 dipendenti ed esporta i propri prodotti in più di 30 Paesi nel mondo. Il progetto di Mixer e dell’ITIS Nullo Baldini ha preso il via lo scorso anno scolastico 2020-2021, in occasione del 25° anniversario di fondazione dell’impresa.