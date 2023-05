In occasione delle elezioni comunali del 2021, il circolo PD Casadei Monti distribuì un questionario per i residenti e, in seguito, fu attivato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di sviluppare un progetto complessivo di rinnovamento per il borgo San Rocco. Il segretario del circolo Fabrizio Fusconi e il segretario comunale Lorenzo Margotti ricordano come questa sia una priorità del Partito Democratico ravennate e di recente anche la consigliera comunale Maria Cristina Gottarelli ha presentato un question time sulla chiusura della filiale della BPER di via Castel San Pietro.

Recentemente sono state promosse iniziative che interessano in particolare il ‘cuore’ del Borgo che ruota attorno alle tre porte storiche, come ad esempio le passeggiate promosse da “Trail Romagna” e da “Ripensando Ravenna”, con la grande collaborazione dei negozianti del borgo. Queste due iniziative hanno riscosso molto successo, con una grande partecipazione da parte della cittadinanza. Si è voluta raccontare la storia di questo bellissimo pezzo della città attraverso quella degli edifici esistenti.

A seguito della conferenza stampa dell’assessora Randi e della presidente di “Spasso in Ravenna”, dove entrambe hanno convenuto sul progetto di rilancio del Borgo San Rocco, il gruppo di lavoro del circolo Casadei Monti si è attivato per promuovere altre proposte di questo tipo. Questo weekend un’altra bella iniziativa, organizzata da “Ripensando Ravenna” e “Ravenna Food”, insieme ai commercianti a agli abitanti, animerà via De’ Tomai.

«Perché il borgo rinasca – dice Fabrizio Fusconi – il circolo chiede che l’amministrazione comunale coinvolga la cittadinanza in un processo partecipativo simile a quello utilizzato per la darsena di città. Il borgo è di tutti e tutti devono partecipare a questo luogo del cuore.»