Situazione ancora critica in via Cimatti a Faenza: l’acqua raggiunge il primo piano delle abitazioni

Mentre Faenza torna lentamente alla normalità e in via Lapi i residenti iniziano a liberare le case dal fango, nella zona di via Cimatti e via Silvio Pellico la situazione è ancora critica. Nella giornata di mercoledì il fiume ha raggiunto i 10 m di altezza. Nella mattina di giovedì, l’acqua, chiusa nella conca fra l’argine e il parco Gatti, raggiunge il primo piano delle abitazioni. Al secondo piano faentini isolati, che comunicano coi parenti dalle finestre. A Santa Lucia 300 utenti sono senza acqua. Attivata un’autobotte. Venerdì dovrebbe riattivarsi la fornitura tramite un collegamento provvisorio. Riaperta la circonvallazione di Faenza, fino a ieri allagata.