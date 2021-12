Stefano Bonaccini oggi in visita a Lugo, a due aziende del territorio, la Diemme Filtration e la Icel. Il presidente della regione è stato accompagnato nella sua visita dal sindaco Davide Ranalli: “ è stato per me motivo di orgoglio per la competenza, l’innovazione, la capacità di produzione che queste due aziende possono vantare”

Hanno partecipato alle visite anche la Consigliera Regionale Manuela Rontini, l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Lugo Luciano Tarozzi, il Presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti e la Responsabile per le Cooperative Industriali di Legacoop Romagna Elena Zannoni.

Nella sede di Diemme Filtration i due amministratori hanno potuto vedere la più grande macchina al mondo con sistema filtro-pressa che trasforma in solidi i fanghi residui delle estrazioni minerarie. “Un capolavoro tecnologico che proietta questa azienda ad essere leader mondiale per queste macchine.” ha commentato sempre Ranalli.

Nello stabilimento di Lugo lavorano circa 150 persone con alte competenze. “L’azienda sta lavorando al suo ampliamento e come Comune non ci siamo sottratti a collaborare dal punto di vista delle pratiche necessarie”.

ICEL è la cooperativa che produce cavi elettrici di bassa tensione con una lunga storia radicata nel territorio della Bassa Romagna, oggi proiettata anche fuori dai confini. Produce mediamente 1400 quintali di cavi al giorno con una grande attenzione riconosciuta alla qualità del prodotto.

“L’obiettivo e le azioni della Regione Emilia-Romagna sono orientati ad accompagnare la crescita economica delle imprese, investendo in formazione professionale e scientifica, supportando la transizione ecologica e digitale e promuovendo la semplificazione e lo snellimento per velocizzare l’utilizzo delle risorse del PNRR.” ha evidenziato Stefano Bonaccini.