Bene il mercato delle case nelle località turistiche nonostante il Covid: Milano Marittima resta in vetta in Regione

Si è svolta questa mattina a Cervia la conferenza stampa di presentazione del report stilato dall’Osservatorio Immobiliare Turistico F.I.M.A.A. sull’andamento del mercato immobiliare turistico della riviera romagnola per quanto riguarda la stagione 2020. L’emergenza Coronavirus ha influito anche su questo settore, riducendo ad esempio la richiesta di case vacanze in affitto da parte di turisti stranieri e creando maggiore incertezza negli acquirenti. Nonostante ciò, i mesi estivi hanno registrato dati incoraggianti, soprattutto in località come Milano Marittima e Cervia.