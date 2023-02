Dopo due gare consecutive giocate in trasferta, l’OraSì Ravenna torna in campo tra le mura del Pala De Andrè per l’importante sfida contro l’Umana Chiusi, domenica 12 febbraio, alle ore 17.

Per l’occasione la società giallorossa propone biglietti scontati a 5€ per i ragazzi delle società sportive ravennati che si presenteranno al botteghino con la divisa o la tuta ufficiale.

Per tutti gli altri il biglietto della tribuna sarà comunque scontato a 10€, mentre resta invariato a 22€ quello della poltrona.

Prevendita

Al via la prevendita dei biglietti, che saranno disponibili a partire da oggi, martedì 7 febbraio, presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-chiusi/202156 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Tagliandi disponibili anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio, dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Pala De Andrè, infine, aprirà dalle ore 16 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi: