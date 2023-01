Qualificazione alla Coppa Italia e secondo posto solitario. Non poteva essere migliore la trasferta a Senigallia, campo sbancato dai Blacks per la prima volta nella loro storia. Un successo che regala l’accesso al turno preliminare della coppa di serie B che i Raggisolaris giocheranno a Ruvo di Puglia (prima del girone D) in una gara unica in un turno infrasettimanale. La vincente andrà alla final four dell’11/12 marzo in programma in una sede ancora da definire. Ritornando alla partita di Senigallia, i Blacks vincono grazie ad una tripla di Vico allo scadere e senza Molinaro, fermo a scopo precauzionale, assenza sopperita molto bene da tutta la squadra.

Senigallia parte forte e si porta avanti di qualche punto, ma i Blacks mettono subito le cose in chiaro e grazie a Poggi e alle alte percentuali offensive chiudono la prima frazione avanti 27-18. La Goldengas reagisce alla grande e con un break di 17-2 ribalta il punteggio andando sul 40-35 poi ci pensa Vico allo scadere a segnare il 41-40 con cui si arriva all’intervallo.

Il secondo tempo è un susseguirsi di emozioni e di sorpassi da entrambe le parti con i Blacks che provano in più occasioni a chiudere i conti. Ancora una volta Senigallia non molla e con Giacomini trova la parità a 56’’ dalla fine: 73-73. Gli ultimi secondi sono palpitanti e a 17’’ il pallone arriva nelle mani di Vico che costruisce una grande azioni firmando la tripla del 76-73 ad 1’’ dalla fine con un colpo da biliardo sfruttando anche il tabellone. Senigallia chiama time out e affida il tiro del supplementare a Giacomini, ma il suo tiro da tre non ha fortuna. I Blacks possono così esultare.

Goldengas Senigallia – Blacks Faenza 73-76 (18-27; 40-41; 56-52)

SENIGALLIA: Giannini 10, Giacomini, 16 Neri 19, Casabianca ne, Valle 2, Lemmi 10, Arceci ne, Camilletti ne, Cerruti 2, Marini ne, Musci 11, Pozzetti 3. All.: Filippetti

FAENZA: Bandini, Siberna 7, Vico 13, Mazzagatti ne, Poggi, Voltolini 12, Molinaro ne, Petrucci 6, Aromando 24, Ragazzini ne, Pastore 3, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Berger – Mariotti

Note. Tiri da 2: SE: 19/38, FA: 18/44; Tiri da 3: SE: 6/22, FA: 8/22; Tiri liberi: SE: 17/27, FA: 16/23; Rimbalzi totali: SE: 40, FA: 42.