Allerta gialla per criticità idraulica, ossia per la piena dei fiumi e per forte vento in alcune zone dell’Emilia-Romagna.

A disporla – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – l’Arpae e la Protezione Civile regionale.

Nel dettaglio ad essere interessata per criticità idraulica è la pianura reggiana del Po mentre per forte vento sono interessati la costa ferrarese, la montagna bolognese e la montagna romagnola, forlivese, cesenate e riminese.

Nelle prime ore di domani, viene evidenziato nell’allerta, “si manterranno ancora venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest sulle aree montane del settore centro-orientale con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in attenuazione nel corso della mattinata”. Nel pomeriggio, invece, ci sarà “un rapido e temporaneo rinforzo della ventilazione da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore anche sulle aree costiere settentrionali e sul mare”. Inoltre, viene sottolineato ancora, “le precipitazioni previste nel corso della notte potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 e occasionali fenomeni franosi”.

(ANSA)