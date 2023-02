Ouidad Bakkali stata designata nella Commissione di Vigilanza della Rai che dovrebbe insediarsi nella prossime settimane, con lei anche i colleghi e le colleghe del Partito Democratico Annamaria Furlan, Stefano Graziano, Antonio Nicita, Vinicio Peluffo, Francesco Verducci, Nicola Zingaretti che in una nota congiunta hanno dichiarato: “Gli ultimi dati Agcom sul pluralismo radiotelevisivo e, segnatamente, sull’informazione Rai, confermano pesanti squilibri a favore di governo e maggioranza in violazione dell’art. 6 del Contratto di servizio, del Tusma e della Legge 28/2000″.

“Questa situazione di squilibrio e di vuoto di vigilanza non può durare oltre al fine di ripristinare un rapporto corretto tra maggioranza e minoranza parlamentare. Gli altri partiti designino i propri componenti rappresentanti in Commissione e si proceda nei prossimi giorni alla costituzione di un organo importantissimo per il pluralismo informativo e il buon funzionamento del confronto democratico”.

”Come parlamentari del Partito democratico designati alla Commissione Vigilanza Rai sollecitiamo le altre forze politiche ad accelerare i tempi di costituzione della Commissione che non opera da diversi mesi”.