Un vasto incendio a Bagnacavallo, in un deposito della ditta “Romagna Carbone” in via Abbadesse.

L’azienda specializzata nella produzione e vendita di carbonella.

Sul posto sono giunte squadre e autobotte dei pompieri di Lugo e Ravenna per spegnere le fiamme e circoscrivere la zona del rogo.

E’ stato richiesto anche il supporto anche di altri mezzi provenienti da Bologna e Ferrara.

Non si sanno ancora le cause dell’incendio.