“Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna esprime solidarietà e vicinanza ai Colleghi della Clinica veterinaria di Russi in merito al grave episodio avvenuto durante la notte di sabato scorso in cui un’ambulanza per il trasporto di animali è stata incendiata nel parcheggio della struttura.

Confidiamo nell’attività investigativa delle forze dell’Ordine e nella collaborazione di tutti, Cittadini e Istituzioni, al fine di isolare chi, attraverso la violenza, tenta di intimidire e minacciare i Medici Veterinari impegnati nello svolgimento del proprio dovere al servizio della collettività.

La violenza sul personale sanitario è purtroppo una realtà che coinvolge anche i Medici Veterinari in particolare i Colleghi che prestano il loro prezioso servizio in orari notturni di reperibilità per le urgenze. Chiediamo alle Istituzioni preposte di intraprendere azioni concrete atte a contrastare tali fenomeni a tutela dell’intera categoria. “