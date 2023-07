Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì in via Bastia, intorno alle 17.30, tra Ca di Lugo e San Lorenzo. Una Bmw, che procedeva in direzione di Lavezzola con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza, all’altezza del chilometro 5, è sbandata per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ed è capottata fuori strada, terminando la propria corsa su una fiancata.

Le conseguenze peggiori dello schianto sono state a carico della ragazza, trasportata in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma non in condizioni critiche. Cure ospedaliere anche per il giovane.

Oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo e i Carabinieri della locale compagnia per i rilievi di legge.