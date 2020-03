Si informa la cittadinanza che, a seguito degli ultimi provvedimenti governativi e in relazione al rapido evolversi del quadro epidemiologico dell’emergenza Coronavirus, al fine di liberare risorse da destinare prioritariamente ai servizi maggiormente esposti e di ridurre comunque l’afflusso di persone presso le strutture sanitarie per prestazioni differibili, sono temporaneamente sospese, da domani e fino a nuova comunicazione, anche le visite e le prestazioni non urgenti ad eccezione di quelle oncologiche. Saranno effettuate le prestazioni urgenti e prioritarie con relativa prescrizione medica.

I servizi stanno provvedendo ad informare gli utenti che ad ogni buon fine sono invitati a non recarsi a svolgere le prestazioni sospese sopra indicate; non vi sarà, ovviamente, l’applicazione di sanzioni per mancata prestazione (cosiddetto malus).

Nuove modalità di accesso anche agli Sportelli Assorbenza/Pannoloni dell’Ausl Romagna.

In questa fase di emergenza COVID 19 si invita l’utenza a recarsi presso gli sportelli assorbenza/pannoloni dell’Ausl Romagna solo per le prime prescrizioni/ attivazioni.

Per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto, nonchè per ricevere informazioni sul percorso di rinnovo dei piani terapeutici invitiamo gli utenti a contattare gli sportelli telefonicamente come di seguito:

Sportello di N° telefonico Fasce orarie telefonate RIMINI 0541 707407 MARTEDI’ 8.30-13 GIOVEDI 13 – 18 RICCIONE 0541 608673 LUNEDI’ 14.30 -18.30 RAVENNA 0544 286663 LUNEDI’ 8 – 13 MARTEDI’ 14 – 17.30 GIOVEDI’ 8 – 13 FAENZA 0546 601583 MARTEDI’ E GIOVEDI’ 10- 13 LUGO 0545 213427 LUNEDI’ E VENERDI’ 9 – 13 FORLI’ 0543 733676 MARTEDI’ E GIOVEDI’ 12.30 – 17 CESENA 0547 352444 MARTEDI’ 8.30 -13 E 14 – 17 MERCOLEDI’ 8.30 – 12 GIOVEDI’ 14 – 18 SAVIGNANO 0541 809936 MERCOLEDI’ 10 – 10.30

Per avere informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza gli utenti possono telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lun a ven: 9.00-17.00.

In ogni caso la data di prossima consegna è indicata sulla bolla dell’ultima consegna ed è indicativa in quanto dovrà essere confermata telefonicamente dal fornitore Fater.

URP: attività garantite solo telefonicamente

Per ridurre le occasioni di mobilità , le attività di informazione, accoglienza, raccolta e segnalazioni dei cittadini, da domani mercoledì 11 marzo, verranno garantite solo telefonicamente, o via mail, da tutti gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl Romagna, fino alla cessazione delle misure nazionali per il contenimento del Covid-19. Pertanto, in tale periodo, resteranno chiusi al pubblico gli sportelli del front office Urp di tutta l’Ausl Romagna . Di seguito i riferimenti telefonici ed e-mail da contattare:

0547/24714 urp.ce@auslromagna.it (Cesena)

0543/735147 urp.fo@auslromagna.it (Forli)

0546/601100 urp.fa@auslromagna.it (Faenza)

0545/214246 urp.lu@auslromagna.it (Lugo)

0544/285608

urp.ra@auslromagna.it(Ravenna)

0541/707202 urp.rn@auslromagna.it (Rimini e Riccione)