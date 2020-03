Si profila la possibilità di posticipare le elezioni a Faenza

Si sta profilando all’orizzonte l’ipotesi di posticipare le elezioni amministrative di Faenza. L’appuntamento elettorale per decretare il nuovo sindaco di Faenza e il nuovo consiglio comunale, infatti, è previsto per la fine di maggio. Anche qualora si risolvesse l’emergenza determinata dal coronavirus, i tempi a disposizione per la campagna elettorale rischierebbero di essere notevolmente ridotti. Tanto più che i principali schieramenti, Partito Democratico e Lega, dai quali si attende un’indicazione per i candidati sindaco, non hanno più potuto organizzare un direttivo e ancora oggi nessuna delle forze in campo ha ufficializzato le proprie scelte