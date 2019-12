Il 6 dicembre, nella Casa Circondariale di Ravenna, si è tenuta per il quinto anno consecutivo “La partita con papà, evento, questo, lanciato da Bambinisenzasbarre onlus, con il sostegno del Ministero di Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Questa iniziativa nasce per porre l’attenzione sulla necessità di preservare il legame affettivo con il genitore ristretto e per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’elevato numero di bambini che oggi in Italia vivono una condizione di emarginazione perché hanno il papa o la mamma ristretti in carcere. La partita di calcio con i papà si è svolta nel campo di calcetto della casa circondariale, dove i bambini hanno avuto la possibilità di condividere con i propri padri un momento di normalità dimenticandosi per qualche ora delle sbarre e della distanza. Al termine della partita, è stato offerta una ricca merenda con il contributo di I. A. L. Emilia Romagna e Caritas Ravenna.