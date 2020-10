Vaccini in fiera, Isola: “Progetto possibile grazie ad un gioco di squadra”

Continuano alla Sala Zanelli del centro fieristico di Faenza le vaccinazioni antinfluenzali. È una sorta di progetto sperimentale quello adottato dal Comune di Faenza che ha messo a disposizione dei medici di medicina generale un grande spazio pubblico dove poter effettuare le vaccinazioni in sicurezza senza creare assembramenti negli ambulatori medici. La Sala Zanelli infatti è stata messa a disposizione dei tre maggiori centri di Faenza per numero di medici e quindi per numero di pazienti. Non è l’unica sala messa a disposizione dal Comune di Faenza e dall’azienda sanitaria. Una situazione identica è stata replicata al centro Marconi, con i vaccini che vengono effettuati negli ex ambulatori della guardia medica, e alla Casa della Salute. Ovviamente è indispensabile la collaborazione dei pazienti, chiamati a seguire le norme di sicurezza. A vigilare sul rispetto delle regole i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e dell’Associazione Carabinieri