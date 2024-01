Il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi è rientrato nel PRI. La tessera è stata consegnata ad Armuzzi questa mattina dal segretario comunale Giancarlo Cappelli e dal segretario regionale Eugenio Fusignani.

“Anche se Gabriele non aveva mai smesso di essere repubblicano – commenta il segretario regionale Fusignani- saluto con favore il suo rientro nelle fila degli iscritti. Anche questo è un importante passo verso il rafforzamento dell’idea di partito che il congresso regionale dello scorso ottobre ha disegnato. Un partito coeso dove il combinato disposto di identità e rappresentanza forma il baluardo per la tutela dei nostri contenuti e l’elemento dirimente per il confronto sulle alleanze in tutto il territorio regionale. L’esperienza politica e amministrativa di Gabriele saranno molto utili al PRI e a Cervia.”

“Il rientro di Gabriele Armuzzi – dichiara il segretario comunale Giancarlo Cappelli- mi fa molto piacere per la storia che rappresenta e per la sua capacità ed esperienza. Si stanno avvicinando le elezioni amministrative e Gabriele che ha contribuito ai risultati positivi di questo mandato, lo ha fatto da repubblicano. É da repubblicano nel PRI, insieme al partito, lavorerà per costruire la proposta repubblicana per Cervia.”

“Sono felice di poter rientrare nel partito – dichiara il vicesindaco Gabriele Armuzzi- e ringrazio le segreterie comunale e regionale perché la mia collocazione naturale è in questo progetto politico, per il quale contribuirò con l’aiuto che posso dare. Il mio impegno – conclude il vicesindaco Gabriele Armuzzi-era ed è quello di essere repubblicano per dare voce ai problemi della gente in una visione dell’interesse generale. Da oggi con un impegno ulteriore: quello di aiutare il partito a rilanciare il suo grande patrimonio ideale e politico.”