Approvato il bilancio comunale: 50 milioni di spesa corrente. 26 milioni di investimenti | VIDEO

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio del Comune di Faenza per il 2022. Un bilancio da oltre 70 milioni di euro. 50 milioni di euro saranno di spesa corrente. Oltre 14 milioni e mezzo sarà per il personale. Nel capitolo investimenti, 26 milioni di euro, una buona parte dei fondi arriverà dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fra le novità più discusse in consiglio comunale la rimodulazione dell’Irpef che porterà nelle casse comunali oltre 5 milioni di euro. L’indebitamento dell’ente aumenterà di circa 700 mila euro, passando dai quasi 34 milioni e mezzo del 2021 agli oltre 35 milioni del 2022.