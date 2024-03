Nelle aree ortive di via Chiavica Romea e di via Valle Bartina a Fornace Zarattini, sono ancora disponibili orti per nuove concessioni. Per ottenere l’assegnazione non è più necessario essere pensionati, come prevede il nuovo regolamento.

Nel mese di marzo sono ripartite le assegnazioni di orti nell’area ortiva di via Chiavica Romea dopo che è stato votato all’unanimità il progetto di aggregazione sociale proposto dalle associazioni Ada-Auser-Anteas che si occuperanno della gestione di tutti i 308 orti coltivabili, di cui ancora più di 100 disponibili per nuove concessioni. Sull’intera area è stato fatto un intervento di ripristino generale e sono state anche sistemate due casette all’ingresso dell’area ortiva. E anche per gli orti di Fornace Zarattini, ai quali è stato recentemente aggiunto nuovo terriccio e dei quali le analisi fatte confermano la coltivabilità, ci sono ancora disponibilità.

L’istituzione di aree destinate ad orti rappresenta un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di: promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni d’isolamento sociale, sostenere la crescita culturale attraverso l’integrazione fra generazioni e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

Per chi fosse interessato a fare nuova richiesta può contattare gli uffici comunali di via Aquileia13 (viaaquileia@comune.ra.it – 0544 485632) e via Maggiore 120 (viamaggiore@comune.ra.it – 0544485541) o fare domanda online al seguente link: https://www.comune.ra.it/proceedings/richiesta-assegnazione-orti/