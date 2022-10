“Ho appena trasmesso al Comune di Ravenna la seguente richiesta di accesso alle informazioni e agli atti.

“Egregio dirigente dell’ ufficio Educazione alla Sostenibilità e Benessere Animale del Comune di Ravenna,

sono state trasmesse stamani a Lista per Ravenna segnalazioni (da associazione Clama e non solo) che “al parco Teodorico di notte mettono le gabbie e sparano alle nutrie […], animali indifesi, purtroppo abituati all’uomo di cui di fidano[…]; tante persone avevano piacere di stare a contatto con tutti gli animali del parco, anche famiglie con bambini […] povere creature le nutrie, del tutto innocue e oramai talmente confidenti da prendere il cibo direttamente dalle mani delle persone” ).

Le chiediamo al riguardo:

* se ne è a conoscenza;

* se si tratta di un progetto o intervento autorizzato o proprio del Comune di Ravenna;

* al riguardo, in questo caso, copia degli atti in Vostro possesso o di Vostra emissione;

* dato che “qualcuna è ancora viva”, se è possibile almeno salvarla.

Alleghiamo il breve video trasmessoci, con l’avvertenza che la nutria albina “è già morta”.

I passi tra virgolette, sono estratti dalle segnalazioni trasmesseci.

Grazie.

Cordialmente.

Alvaro Ancisi

(capogruppo di Lista per Ravenna -Polo civico popolare)”

Era stata indetta proprio ieri dall’associazione Clama, oggi diventata inutile, la petizione al sindaco: “Per chiedere al Comune di Ravenna che emani delibera per sterilizzare le nutrie del parco Teodorico, risparmiando loro la vita. Con la sterilizzazione si manterrebbe limitato il numero di esemplari nel luogo. Chiediamo anche un progetto educativo rivolto alla cittadinanza per la serena convivenza fra le persone e gli animali che in questo parco sono diventati simbolo di amicizia e mascotte per adulti e bambini”.”