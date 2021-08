“In gennaio, all’atto delle iscrizioni alle scuole superiori, svoltisi anche gli Open day dell’Istituto tecnico per geometri Morigia con indirizzo Grafica e Comunicazione, le famiglie interessate ad iscrivere i loro figli al primo anno scolastico di tale corso sapevano che avrebbe avuto sede in quella storica del Morigia, situata in via Marconi, nella periferia sud di Ravenna.

CAMBIO ALLOGGIO IMPROVVISO – Grande è stata perciò la loro sorpresa negativa, quando hanno appreso, da una circolare del dirigente scolastico pubblicata sul sito internet della scuola il 5 luglio, senza esserne state personalmente informate ed avendo già pagato il contributo scolastico di 100 euro, che tutte le sette classi prime sarebbero state spostate nella sede dell’Istituto tecnico agrario Perdisa di via dell’Agricoltura, nell’opposta periferia sud, malamente collegata col resto della città. Tra i criteri con cui scegliere la scuola per i propri figli c’è infatti anche l’aspetto logistico, connesso alla residenza familiare, al lavoro dei genitori, alla vicinanza delle sedi scolastiche frequentate dai figli, alle spese di trasporto, ecc. L’esempio, prospettato a Lista per Ravenna, è di una signora che abita a Ponte Nuovo nel circondario sud, lavorando però fuori Ravenna, con un figlio che frequenta la scuola primaria Randi in via Marconi e la figlia 14enne che, anche per questa ragione, si era iscritta al Morigia, lì di fronte.

DECISIONE DELLA PROVINCIA – La decisione di trasferire in blocco queste sette classi da tutt’altra parte della città è stata attribuita alla Provincia, che ha in carico tutte le sedi delle scuole superiori. Nessuno ha però potuto giustificare la mancanza di trasparenza, essendo stata comunicata alla famiglie quando ormai non potevano più cambiare scelta. Non se n’è potuto neanche discutere. Non si è neppure venuto incontro alle famiglie per ridurne almeno i disagi, ad esempio mettendo a disposizione, su loro richiesta, anche a pagamento, un bus navetta tra via Marconi e via dell’Agricoltura durante gli orari di apertura e chiusura delle lezioni.

TRASPORTO PUBBLICO INFELICE – Essendo impossibile usare la bicicletta, per le insormontabili condizioni ostative della viabilità ciclabile tra le due sedi, per l’eccessiva distanza, per un ponte ferroviario da scalare, ecc., si è chiesto alle famiglie di organizzarsi a proprie spese con i mezzi pubblici, che però significa cambiare due linee di autobus sia all’andata che al ritorno. Utilizzare il trasporto pubblico per uso scolastico produce peraltro l’effetto di caricarlo di oltre un centinaio di alunni in più, quando è già insufficiente per la domanda attuale. Il caso è stato esposto anche all’assessore all’Istruzione del Comune di Ravenna senza riceverne risposta. Tra tre settimane è prevista però la riapertura delle scuole. Mi si è chiesto allora, lunedì scorso, se è ancora possibile smuovere qualcosa.

INTERROGAZIONE AL SINDACO – Il Consiglio comunale, stante la campagna elettorale in corso, non si riunirà più, se non per somma urgenza. Restano però in carica, alla pari del sindaco e degli assessori, i consiglieri comunali, finché non saremo tutti sostituiti, dopo le elezioni, dai nostri successori. Sono pertanto legittimato a presentare al sindaco questa interrogazione a risposta scritta, come dispone l’art. 45 comma 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, giustificato dal fatto che egli, in virtù di tale carica, è anche presidente della Provincia. Gli chiedo pertanto: