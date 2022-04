“Alle 14.00 di ieri, lunedì, nell’area portuale di Ravenna in destra canale Candiano, è successo un altro drammatico infortunio sul lavoro, la cui dinamica è ancora da accertare. Un giovane trentenne ha subìto gravi danni al bacino e ad una gamba mentre lavorava come operatore di una ditta esterna presso un’impresa di fertilizzanti situata in via della Burchiella.

Soccorso dal 118, con automedica, ambulanza ed elicottero, e dai Vigili del Fuoco di Ravenna, è stato poi trasportato, con codice di massima gravità, restando sempre cosciente, all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto si sono recati anche gli operatori della Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell’AUSL Romagna. Da testimonianze che abbiamo raccolto, l’elisoccorso ha perso molto tempo per trovare un’area dove poter atterrare. Lo si è visto volteggiare sul porto per alcuni minuti, atterrare poi, una prima volta, in piena strada statale Classicana, vicino alla Metalsider, ed infine nel piazzale container del Consar, nei pressi di via della Battana, unica posizione disponibile estranea al traffico stradale e facilmente raggiungibile dai soccorritori.

Lo scalo di Ravenna, pur dopo errori e con ritardi e contraddizioni, punta ad un rilevante sviluppo delle movimentazioni, delle imprese e delle attività. Sembra giunto il momento, visto anche il ripetersi di gravi incidenti ed infortuni, che venga dotato di due aree apposite, rispettivamente sul lato sud e su quello nord del canale portuale, da destinare normalmente agli atterraggi dell’elisoccorso, eventualmente usufruibili anche per altre esigenze, se opportunamente definite e regolamentate.

Interrogo al riguardo il sindaco per chiedere se, convenendo su questa urgente necessità, intende attivarsi con l’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna allo scopo di avviare, coinvolgendo gli enti a diverso titolo competenti o interessati, un percorso rapido di individuazione dei siti e di progettazione e realizzazione delle opere.”

Alvaro Ancisi, (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare)