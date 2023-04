Anche Legambiente Faenza parteciperà alla manifestazione contro il rigassificatore di Ravenna

Anche Legambiente Faenza parteciperà sabato 6 maggio alla manifestazione nazionale contro il rigassificatore di Punta Marina. Gli organizzatori del corteo che attraverserà Ravenna hanno dato appuntamento ai partecipanti alle 14 di fronte alla stazione ferroviaria. Da piazza Farini quindi ci si sposterà al Palazzo della Provincia per poi raggiungere porta Adriana, percorrere via Cavour e arrivare in Piazza del Popolo sotto il municipio ravennate. Sono attesi manifestanti anche da Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia. Il corteo, che prende il titolo di “Territori in Cammino”, ha ottenuto il sostegno anche di Legambiente nazionaale e di Green Peace.