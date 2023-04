Rapina alla farmacia di Punta Marina in via dei Navigatori. Al momento non si conoscono ancora i dettagli di quanto avvenuto nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fatto partire le indagini, ascoltando il racconto di vittime del rapinatore e dei testimoni. Ulteriore informazioni potrebbero arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere.

Il malvivente, un uomo, dopo aver minacciato i farmacisti, è scappato all’esterno salendo a bordo di un’auto guidata da una donna che lo stava aspettando. L’auto poi è ripartita in direzione di Marina di Ravenna. Una delle persone presenti è riuscita ad annotare parzialmente la targa della vettura.