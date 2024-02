Alluvione: Tante domande per la struttura commissariale

E’ stata una giornata partecipata e piena di interrogativi quella che si è svolta giovedì 8 febbraio al Cinema Teatro “Sarti” di Faenza. Si sono incontrati alcuni esponenti della struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e la popolazione. Al mattino presenti i periti agrari e il mondo dell’agricoltura a seguire in platea tecnici comunali e regionali, Comitati degli Alluvionati e cittadini per affrontare le problematiche legate alle ordinanze ed ai risarcimenti. Tante le domande poste, molte senza ancora chiarezza e risposta. Tensione fra i cittadini esasperati. Emerge che serve tempo e che l’esperienza, purtroppo di situazioni simili in passato hanno avuto la necessità di un arco temporale di alcuni anni per il ripristino. I commissari riconosco il danno e il risarcimento deve essere in funzione delle condizioni pre-alluvione. Le risorse devono quindi puntare alla ricostruzione di com’era l’azienda, il campo danneggiato o l’abitazione alluvionata.