Alluvione. Paola Taverna a Faenza: i fondi per l’emergenza sono finiti

Paola Taverna in provincia di Ravenna per visitare le realtà colpite dall’alluvione a quasi due mesi dai primi allagamenti di inizio maggio. La vicepresidente e vicaria del Movimento 5 Stelle sabato mattina era a Faenza per un incontro con la giunta guidata dal sindaco Massimo Isola. Dal territorio è arrivato sostanzialmente un grido di aiuto: da lunedì le aziende, che fino adesso hanno lavorato a credito per ripristinare gli argini dei fiumi, potrebbero non lavorare più. C’è bisogno urgentemente dello stanziamento di nuove risorse da parte del Governo. Solo a Faenza ci sono due grandi brecce ancora da chiudere e da finire di consolidare gli argini nel tratto urbano del Lamone.

Insieme a Paola Taverna il senatore Marco Croatti. Martedì dovrebbero iniziare le commissioni in Parlamento dedicate all’alluvione. Il Movimento 5 Stelle ha presentato 98 emendamenti. Presenti a Faenza anche i principali rappresentanti del Movimento in provincia di Ravenna (gli assessori Igor Gallonetto, di Ravenna, e Massimo Bosi, di Faenza, coordinatore provinciale del Movimento, e i consiglieri comunali Marco Neri, di Faenza, e Giancarlo Schiano, di Ravenna).