La lunedì 27 giugno partono i lavori di asfaltatura di via Cento che rientrano nell’ambito del terzo lotto della riqualificazione della strada deliberati dalla giunta alla fine di febbraio.

I lavori dureranno fino a venerdì 1° luglio e saranno divisi in due fasi per limitare al massimo eventuali disagi per residenti e commercianti.

La prima fase prevede la chiusura di via Cento nel tratto compreso tra via Garibaldi e via f.lli Malerbi e dureràfino al 28 giugno compreso. In questi due giorni la viabilità sarà modificata in questo modo: in via Cento divieto di sosta con rimozione coatta dall’intersezione di via f.lli Malerbi a via Garibaldi, divieto di circolazione nel tratto compreso tra via f.lli Malerbi e via Garibaldi; in via f.lli Malerbi inversione del senso di marcia con direzione da via Cento a viale Bertacchi con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrono viale Bertacchi; in via Emaldi (tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento) istituzione di doppio senso di marcia per consentire ai residenti di quel tratto di via Emaldi e vicolo Canattieri di poter accedere alle abitazioni; vicolo Guerrini i residenti potranno accedere ed uscire utilizzando via Passamonti.

Laseconda fase dureràdal 29 giugno al 1° luglio e via Cento sarà chiusa dall’intersezione con via f.lli Malerbi a via Circondario Ponente. In questi giorni la viabilità sarà modificata in questo modo: via Cento divieto di sosta con rimozione coatta dall’intersezione con via f.lli Malerbi a via Circondario Ponente e divieto di circolazione nel tratto compreso tra via f.lli Malerbi e via Circondario Ponente; in via Cardinal Massaia verrà istituito un doppio senso di circolazione per consentire ai residenti della via di accedere ed uscire; in via don Minzoni la viabilità rimarrà invariata ma non si potrà accedere in via Cento e quindi la via sarà chiusa all’intersezione con via Cento; in via f.lli Malerbi la circolazione tornerà allo stato attuale e cioè con direzione di marcia viale Bertacchi – via Cento; in via Emaldi (nel tratto compreso tra vicolo Strocchi e via Cento), vicolo Guerrini e vicolo Canattieri la circolazione tornerà allo stato attuale.

Nei giorni scorsi i residenti e i titolari delle attività sono stati avvisati dall’Amministrazione Comunale con volantini sulle modifiche alla viabilità.

I lavori sono finanziati con 125 mila euro della Legge di Bilancio 2022 nel capitolo degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per i comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti. L’intervento in via Cento era già iniziato lo scorso 7 giugno per la parte che riguarda la sistemazione delle caditoie.

Per l’assessora ai Lavori PubbliciVeronica Valmori: “Terminiamo così la riqualificazione di via Cento, un intervento che per via della sua localizzazione ha creato alcuni disagi ma che, con la conclusione dell’ultimo lotto, andrà a rispondere alle richieste di residenti e commercianti dando dignità a una delle vie più importanti del nostro centro storico”.

