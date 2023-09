Oltre 14 mila euro raccolti dal Libro Sospeso per gli studenti della Bassa Romagna. L’iniziativa ideata dall’associazione Miele, portata avanti durante l’estate, si è conclusa il 31 agosto, superando l’obiettivo che si era prefissata di 10 mila euro. Con i fondi delle donazioni si potranno aiutare moltissime famiglie, in difficoltà dopo l’alluvione, ad acquistare i libri per le scuole secondarie, per la scuola media e per la scuola superiore, garantendo così il diritto allo studio ai ragazzi.