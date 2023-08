Stefano Bonaccini, conversando del post alluvione in Emilia Romagna con Stefano Zurlo a margine de ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, è entrato nei dettagli della gestione deficitaria del governo Meloni.

Come riferisce la stampa locale che riporta l’incontro:

“I rapporti con Figliuolo sono ottimali, peraltro c’è un rapporto di lunga data, da quando gestiva il piano vaccinale e lo ha gestito molto bene e io ero presidente della conferenza delle regioni. Col governo abbiamo tutto l’interesse a collaborare e ad andare d’accordo nell’interesse soprattutto di chi ha perso tutto o quasi, ha detto il presidente della regione, proseguendo, – Nove miliardi di danni, ci sono circa la metà delle risorse e già questo è un primo problema ma, soprattutto in questo momento, non ci sono le risorse per rimborsare, come il governo ha promesso, il 100% dei danni a cittadini e imprese”.