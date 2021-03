Sabato 20 marzo, con un giorno di anticipo rispetto a quello pronosticato, riprende la circolazione lungo la sp 118 Dismano. La strada era stata interrotta a inizio marzo in corrispondenza dell’innesto con la SC Via Nuova nell’abitato di San Zaccaria, per consentire lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di demolizione del precedente ponte sullo scolo consorziale Torricchia e di varo e posa in opera e del nuovo manufatto scatolare.

L’intervento, fortemente richiesto dalla cittadinanza di San Zaccaria e dall’utenza stradale, era necessario in quanto il sito era soggetto a frequenti rischi allagamento e conseguenti disagi.

In simultanea si conferma che da lunedì torneranno attive le linee di trasporto pubblico locale precedentemente deviate.

Si invita comunque gli automobilisti ad una guida attenta e prudente in quanto a far data di lunedì 22 marzo proseguiranno il lavori di completamento e finitura previsti nell’ambito dell’intervento ed il termine ultimo dei lavori sarà fine aprile.

La Provincia di Ravenna ringrazia i lavoratori e l’impresa appaltatrice per la puntualità ed efficienza, e tutta la popolazione per la preziosa e fondamentale collaborazione.