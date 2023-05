Lavezzola e una parte di Conselice senz’acqua a causa di un guasto. I tecnici di Hera sono al lavoro per riparare la problematica al sistema di pompaggio che ha causato l’assenza di acqua. Il problema è probabilmente legato all’allagamento della zona del potabilizzatore.

Nelle zone colpite sono state inviate autobotti con rubinetti e sono in arrivo ulteriori scorte d’acqua da Bologna che saranno distribuite dai volontari sul territorio.

Le autobotti sono cosi posizionate:

nel parcheggio Coop Via San Pasi di Lavezzola

nel parcheggio della Coop di via Battisti 4a di Conselice

in piazza Mameli a San Patrizio