Allagamenti 2-3 novembre: a Riolo Terme una mozione per chiedere le dimissioni dell’assessore Visani

Non si placano le polemiche attorno alla terza alluvione subita da Riolo Terme fra il 2 e il 3 novembre. L’opposizione presenterà in consiglio comunale una mozione per chiedere le dimissioni dell’assessore alla protezione civile Federico Visani. Il documento è firmato dal gruppo Riolo nel Cuore che critica le dichiarazioni rilasciate da Visani il 4 novembre ai nostri microfoni. Dichiarazioni che irritarono anche i residenti delle abitazioni dove per la terza volta, da maggio, tornarono l’acqua e il fango a causa della piena del Senio, con il torrente che nuovamente uscì dal proprio letto.