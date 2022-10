Si è svolta questa mattina, nell’aula magna della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna, la quinta edizione dello Speed Date per fini occupazionali organizzato da Randstad. Obiettivo dell’iniziativa: favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli allievi della Scuola strumenti efficaci per presentare al meglio le proprie competenze durante i colloqui di selezione.

L’evento ha coinvolto i 15 allievi del corso per Tecnico nella gestione di Sistemi Tecnologici Intelligenti e alcune aziende del territorio: Ate, Russo Impianti, Biesse Sistemi, Vr Sistemi, Sostech, Cemi, Quick, Molino Spadoni, Saiie, Abr. Ciascun ragazzo ha incontrato tutti i rappresentanti delle ditte, con i quali ha sostenuto colloqui di lavoro lampo della durata di sette minuti ciascuno. In palio, la possibilità di svolgere uno stage all’interno di una delle aziende.

Per prepararsi allo Speed Date, gli studenti della Scuola hanno svolto un percorso di orientamento al lavoro. La formazione, condotta dalle account manager di Randstad Martina Stefanelli e Sofia Tizzone, ha riguardato la scrittura di un curriculum efficace, la definizione dei propri obiettivi professionali, la web reputation, il mercato del lavoro e le strategie per sostenere un colloquio di lavoro.

Il corso per Tecnico nella gestione dei Sistemi Tecnologici Intelligenti, finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo sulla base della programmazione regionale, prepara gli allievi alla conformazione degli scenari domotici ed è rivolto ai ragazzi già in possesso della qualifica di Operatore Impianti Elettrici.