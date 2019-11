In preparazione del 12 Novembre, giornata importante in cui verrà inaugurata la stagione “Capire la Musica 2019/2020”, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e l’Ordine della Casa Matha, presente a Ravenna da oltre 1000 anni, hanno realizzato una insolita collaborazione musicale con un evento gratuito programmato mercoledì 6 novembre nella Sala Grande della Casa Matha, in piazza Andrea Costa 3, alle ore 18 (ingresso dalle ore 17 e 30).

Durante l’incontro verranno illustrati gli 8 concerti che fino ad aprile prossimo faranno parte del programma musicale e subito dopo il Maestro Paolo Olmi avrà il piacere di presentare il violoncellista cinese HAO LONG CHEN, di soli 11 anni, che trascorre qualche mese a Ravenna presso l’istituto musicale Giuseppe verdi, e che parteciperà anche ai prossimi concerti della YOUNG MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA.

Saranno eseguite musiche di Bach e Saint Saens.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Per info e prenotazioni: 0544 212476