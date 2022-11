Al via a Faenza la XI edizione di ERF&TeatroMasiniMusica 2022/23: la tanto attesa rassegna concertistica che propone musiche dalla classica alla contemporanea e grandi interpreti internazionali, si apre sabato 5 novembre al Teatro Angelo Masini (ore 21.00), con il recital “IL MIO CUORE È CON CESARE” tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare, adattato da Tommaso Mattei, nell’interpretazione di Alessandro Preziosi.

Accompagnato dalle musiche originali scritte dal compositore Giacomo Vezzani che ne cura anche il live electronics ed eseguite dal vivo dal grande flautista e direttore ERF, Massimo Mercelli e dalla violoncellista Cecilia Berioli, Alessandro Preziosi, volto notissimo del grande e del piccolo schermo, darà voce al racconto della tragica vicenda delle Idi di Marzo. Partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti della tragedia shakespeariana Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto, “IL MIO CUORE È CON CESARE” mostrerà quanto mai attuale sia questa vicenda che pone al centro la forza quasi diabolica della retorica. Cospiratori o fedeli a Cesare, né positivi né negativi, ma totalmente ambigui e guidati dall’ambizione, i protagonisti sono innanzitutto politici che agiscono in conseguenza o in nome del potere.

Guidato dalla voce calda e profonda di Preziosi e dalle sonorità avvolgenti del flauto e del violoncello sapientemente catturate e rielaborate dall’elettronica live, il pubblico, immerso nel pathos della celebre orazione funebre di Antonio, sarà condotto verso la conclusione, talmente vibrante da sembrare paradossale, che evidenzia come il male che gli uomini compiono si prolunghi oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto assieme alle loro ossa.

Alessandro Preziosi non necessita di alcuna presentazione: classe 1973, avvocato ma appassionato di recitazione che studia presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, da sempre affianca alla sua attività di attore televisivo e cinematografico, quella di attore e regista teatrale in spettacoli come “Amleto”, “Coefore”, “Re Lear”, “Cyrano de Bergerac” e “Don Giovanni” di cui lui stesso è regista. Vincitore di innumerevoli premi e riconoscimenti, Preziosi è noto al grande pubblico come protagonista di numerosi film e serie televisive, da “Elisa di Rivombrosa” del 2003 fino ai più recenti e seguitissimi ”Nessuno come noi ”, La cura (2018), ”Non mentire (2019), ”Mio fratello, mia sorella (2021), film per Netflix accanto a Claudia Pandolfi. Nel 2020 esordisce come regista del documentario “La legge del terremoto”, presentato alla 15° edizione della Festa del Cinema di Roma, Giffoni Award 2021 e finalista ai Nastri d’Argento 2021 nella sezione Docufiction. Preziosi sarà il protagonista maschile de “La vita bugiarda degli adulti” tratto dal best seller di Elena Ferrante, in uscita a gennaio 2023.

Massimo Mercelli è il flautista che al mondo vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Galliano, Sollima, Piovani.Primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia all’età di soli diciannove anni, Mercelli suona regolarmente nelle maggiori sedi concertistiche e nei più importanti festival del mondo, collaborando con artisti e orchestre di massima fama internazionale. Nel 2018 è stato l’unico italiano invitato a partecipare al Festival per gli 85 anni di Krysztof Penderecki alla Filarmonica di Varsavia. Nel 2019, per il suo sessantesimo compleanno, ha eseguito al Teatro alla Scala di Milano il Concerto n.2 di Michael Nyman, a lui dedicato e nel 2020, sempre al Teatro alla Scala, il Notturno Passacaglia di Ennio Morricone, anch’esso dedicatogli. Nel 2021, al teatro degli Arcimboldi di Milano si è esibito a fianco di John Malkovich. Nel 2023 sarà solista con I Solisti Veneti nella prima esecuzione di 3 concerti per flauto e orchestra a lui dedicati composti dal premio oscar Nicola Piovani. Mercelli è Presidente e Direttore Artistico di Emilia Romagna Festival.

Primo Violoncello di diverse orchestre, Maria Cecilia Berioli, ha effettuato come solista e in formazioni cameristiche, tournée in tutta Europa, Russia, Marocco, Giappone, Stati Uniti, Cina, Tailandia, Canada, Sudamerica, HongKong. Un’attività di successo coronata, nell’estate 2007, dall’invito a suonare in Quintetto con l’Imperatrice del Giappone Michiko al pianoforte. Per cinque anni ha collaborato regolarmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ha registrato e inciso, fra gli altri, per RAIUNO, RAIDUE, RAITRE, BMG, Sony, Brilliant Classics, Quadrivium, UmbriaJazzRecord; per l’etichetta giapponese Camerata Tokyo ha registrato oltre venti titoli come solista e insieme ad artisti di fama mondiale riscuotendo il massimo del punteggio attribuito dalle riviste specializzate. Molto attiva in ambito teatrale sia come musicista sia come ideatrice e coordinatrice di progetti culturali, Beriolo è fondatrice e membro del “Quartetto Viotti” che si esibisce in concerti e in pièce teatrali; collabora con attori quali Ugo Pagliai e Paola Gassman con la quale dal 2002 porta in scena “L’altra metà del Cielo – Parole e Musiche di donne tra Ottocento e Novecento” spettacolo di cui è ideatrice e che riscuote sempre grande successo di pubblico nazionale e internazionale (oltre cinquanta repliche in Italia e all’Estero). Dal 2011 è Direttore Artistico di UmbriaEnsemble. Nel 2012 ha ideato, e continua ad organizzare ogni anno, il progetto “La Natura dell’Arte – percorso di educazione artistica ed ambientale dall’albero allo strumento musicale” destinato alle scuole umbre. È fondatrice e direttrice di “CELLOSTAR”, orchestra di soli 25 violoncellisti tutti giovanissimi. È frequentemente invitata dai canali televisivi della RAI a presentare e commentare programmi musicali. Nel 2018 le è stato attribuito il premio “Donna Sapiens” istituito da FIDAPA-BPW Italia e nel 2019 le è stato attribuito il prestigioso Premio UmbriaRoma per il settore “Musica”.

Lucchese, classe ’72, Giacomo Vezzani ha iniziato la sua carriera attoriale subito dopo la laurea in Discipline dello spettacolo all’Università di Pisa. Trasferitosi poi a Roma dal 2006, ha ampliato e arricchito il raggio delle sue collaborazioni, iniziando a lavorare con giovani compagnie di ricerca nella scena romana, Paolo Civati, Vinicio Marchioni, Benedetto Sicca e il collettivo Apotropia. Dall’incontro con Andrea Baracco, col quale Vezzani collabora sia come attore ma soprattutto come musicista, sono nati Madame Bovary, Il maestro e Margherita e l’ambizioso progetto su Guerra e pace, in allestimento con lo stabile dell’Umbria Negli ultimi anni ha composto le musiche per la compagnia Mauri/Sturno e per gli spettacoli di Alessandro Preziosi: ha firmato le due canzoni dei film di Gabriele Salvatores “Il ragazzo invisibile” primo e secondo e quelle del documentario La legge del terremoto per la regia di Preziosi (finalista al Nastro D’Argento 2021 nella sezione DOCUFILM). Co-direttore artistico dell’Associazione Teatro Del Carretto da fine 2020, Vezzani ha recentemente firmato nuove regie (Blake Eternal Life e La Tempesta) che trovano spazio sia in messinscene teatrali, sia in trasmissioni radiofoniche su Radio3 (Il cantiere e Qui comincia), che approfondiscono grandi autori quali Pascoli, Blake e Shakespeare.

La rassegna ERF&TeatroMasiniMusica 2022/23 vede il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna ed è organizzata in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, l’Accademia Perduta/Romagna Teatri e il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.