Si chiama “Acqua, terra e sole. Gli elementi del buon cibo e dell’agricoltura sostenibile” il nuovo percorso didattico rivolto alle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado della provincia promosso da Coldiretti Donne Impresa in collaborazione con Coldidattica Emilia-Romagna nell’ambito del progetto ‘Educazione alla Campagna Amica’ che da oltre 20 anni porta la buona agricoltura locale e l’educazione ambientale tra i banchi degli istituti scolastici ravennati.

Il percorso didattico pensato per l’anno scolastico 2022-2023, come sempre patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale, sposa gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e si dipana in una sorta di viaggio multidisciplinare che si prefigge di promuovere l’educazione alimentare ed ambientale tra gli alunni, avvicinandoli al mondo agricolo ed educando gli studenti, futuri cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello dell’ambiente.

Il nuovo percorso prevede focus su temi chiave come l’agricoltura green che produce energia; la dieta mediterranea, il consumo consapevole, la sicurezza alimentare, le filiere agroalimentari, il valore dell’acqua per uno sviluppo sostenibile e sulla minaccia del cibo sintetico. Tutti questi temi saranno approfonditi attraverso strumenti didattici quali webinar per insegnanti e famiglie tenuti da esperti del settore in collaborazione con Università ed Enti del territorio; ma anche mediante strumenti digitali pensati per gli studenti, come video interviste a produttori agricoli, e ancora strumenti esperienziali come visite guidate in aziende agricole, fattorie didattiche, fattorie del circuito Coldidattica, punti vendita aziendali, farmer’s market Campagna Amica, e incontri in presenza in classe o in DAD con imprenditori agricoli e/o tecnici Coldiretti.

Come ogni anno al progetto è abbinato il concorso che premia i migliori elaborati delle classi partecipanti.

Per approfondire i contenuti del progetto le scuole possono scaricare la brochure “Acqua, terra e sole” dal portale di Coldidattica (www.coldidattica.it) e aderire al percorso didattico inviando direttamente la scheda di iscrizione presente all’interno del plico all’indirizzo ravenna@coldiretti.it

Per informazioni telefonare al numero 0544 210211.

Al fine di lanciare il nuovo progetto didattico, ma soprattutto con l’obiettivo di dare visibilità alla creatività con cui gli oltre 1.000 studenti hanno affrontato il percorso educativo dell’anno passato, da martedì 8 novembre e fino al 3 dicembre prossimo, sarà possibile ammirare presso le vetrine della Camera di Commercio di Ravenna in affaccio su viale Farini i lavori realizzati dagli alunni.