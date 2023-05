Una “giusta transizione” è lo slogan del prossimo OMC, la principale manifestazione dell’energia del Mediterraneo, che si svolgerà a Ravenna dal 23 al 25 maggio prossimi.

È dal 1993 che OMC-MED ENERGY mobilita, tutti i protagonisti dell’industria energetica (istituzioni, associazioni, università, stakeholder nazionali ed esteri); quest’anno l’evento celebra il suo trentennale. Secondo Monica Spada, presidente della manifestazione, il Mediterraneo, in ambito energetico, può diventare “un grande ponte tra Nord e Sud del mondo, un vero laboratorio per la creazione di nuovi e innovativi business. Per questo OMC ha cambiato nome, definendosi OMC-MED ENERGY, e punta a estendere la collaborazione tra i Paesi e gli operatori delle due sponde del mare nostrum, che hanno esigenze comuni, possono condividere un network solido, scambiare tra loro esperienze e competenze”.

Il fitto programma di OMC-MED ENERGY riflette questa visione. Non solo negli appuntamenti più significativi dell’evento, cui saranno presenti ministri italiani (Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso) e stranieri (George Papanastasiou da Cipro, Mohamed Arkab dall’Algeria), oltre ai protagonisti dell’industria energetica. Ma anche nei tanti momenti di dialogo e confronto (l’Innovation Room), nelle sessioni tecniche e negli spazi espositivi, non mancheranno le novità: progetti e tecnologie innovative, start up e giovani ricercatori che si confronteranno con esperti e tecnici dell’energia.

Ad aprire l’evento di lancio di OMC-MED ENERGY lunedì a Roma sarà Monica Spada, presidente della manifestazione; seguiranno gli interventi di Filippo Tessari, HR Manager della Fondazione Eni Enrico Mattei, che presenterà uno studio sull’EuroMed Green Deal; Edoardo Dellarole, presidente Program Commitee OMC-MED ENERGY parlerà dell’Innovation Room, spazio della manifestazione dedicato ai giovani e all’innovazione. In chiusura, sarà lanciato il nuovo logo OMC-MED ENERGY a cura degli studenti della Libera Accademia Belle Arti di Rimini.

PROGRAMMA OMC MED ENERGY CONFERENCE 2023

A Ravenna dal 23 al 25 maggio 2023 si terrà l’evento OMC Med Energy Conference. L’edizione OMC Med Energy di quest’anno si concentrerà principalmente sulla transizione energetica e sulle nuove sfide al settore energetico andando ad affrontare un grande tema: soddisfare la sicurezza energetica insieme alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità economica, attraverso un sistema di alleanze nel bacino del Mediterraneo e innovazioni tecnologiche.

La conferenza OMC Med Energy 2023 spazierà dal nuovo contesto energetico alle emergenze contingenti rappresentate dalla necessità di coniugare la produzione di energia e sfida del cambiamento climatico. Attraverso uno sguardo globale e un focus sull’Europa e sul Mediterraneo si analizzeranno gli effetti geopolitici conseguenti la crisi attuale, la necessità europea di una politica energetica indipendente, le leve della transizione verde e digitale, gli interventi strutturali e le attività sul piano economico, politico e sociale necessarie per mitigare ed eliminare in tempi rapidi le emissioni di gas serra in atmosfera.

Per la prima volta durante OMC Med Energy, oltre agli operatori energetici e rappresentanti istituzionali del Mediterraneo, verrà data voce agli hard to abate in un panel dedicato e si terrà una sessione focalizzata sulla mobilità sostenibile. Non mancheranno gli approfondimenti sulle leve della transizione energetica, che possono consentire un’accelerazione verso un sistema energetico decarbonizzato e un focus specifico sugli investimenti della decarbonizzazione nonché sul flaring e la riduzione delle emissioni di metano.

Altra novità è l’Innovation Room, un’area dedicata all’interno degli spazi di OMC in cui studenti delle scuole superiori, università, centri di ricerca, start-up ed esperti hanno la possibilità di presentare e confrontare le loro prospettive, sviluppare idee e trasformarle in progetti ideando soluzioni per le sfide energetiche insieme alle aziende. Un luogo di incontro privilegiato per i giovani per far progredire le loro conoscenze scientifiche e tecniche attraverso il lavoro di squadra e il dibattito con rappresentanti aziendali e istituzioni.

Tra le attività previste all’interno dell’Innovation room vi sono: martedì 23 maggio 2023 dalle ore 15.00 alle 19.00, si terrà la Start-up challenge, un’occasione per i giovani imprenditori di presentare le proprie idee e soluzioni per la transizione energetica, ma anche per entrare in contatto con il vasto panorama delle aziende presenti a OMC Med Energy in incontri dedicati. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Ravenna, Joule, la scuola di Eni per l’impresa, e Mind the bridge, con il pieno supporto di OMC Med Energy.

Mercoledì 24 maggio 2023 dalle ore 11.00 alle 18.00, si terrà l’Energy Hackathon 2030, il cui nome fa riferimento all’Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla fascia di età dei partecipanti all’hackathon (dai 20 ai 30 anni).

Giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 09.00 alle 11.00, si terrà la Call 4 ideas Euro-Med, aperta a tutte le Università e centri di ricerca del Mediterraneo, per raccogliere le idee e i progetti più brillanti nel campo della transizione energetica e presentarli all’industria. Giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 09.30 alle 13.00, si terrà l’Energy Transition 4 Highschools, a cui parteciperanno circa 150 studenti delle scuole superiori.