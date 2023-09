Dall’11 al 13 settembre si terrà al CISIM di Lido Adriano il laboratorio di ricerca espressiva e scrittura creativa Poetry slam, organizzato da Officina Teatrale A_ctuar in collaborazione con l’APS Lato Oscuro della Costa e l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Durante il laboratorio si sperimenterà dapprima la scrittura individuale e collettiva, si passerà poi alla costruzione scenica, per arrivare allo spettacolo finale, che si terrà mercoledì 13, dalle 21, quando i partecipanti saliranno sul palco e si affronteranno in un vero e proprio “duello” di Poetry slam aperto al pubblico. Lo spettacolo è pensato come restituzione finale del percorso e ha caratteristiche ludiche e non competitive, in sintonia con la poetica del Poetry slam.

Il Laboratorio, totalmente gratuito e indirizzato ai giovani dai 16 ai 30 anni, attraverso la sperimentazione della scrittura creativa e l’utilizzo di tecniche espressive tipiche del teatro, nasce come percorso d’inclusione, conoscenza, socializzazione e aggregazione, per favorire la partecipazione dei giovani alla vita locale, allargare il dialogo tra le generazioni e i momenti di confronto diretto.

Il Poetry slam è un duello poetico, nato come pratica artistica urbana nei quartieri multietnici degli USA alla fine degli anni Settanta, durante quel grande fermento espressivo, politico e sociale da cui è nata anche la cultura hip hop. Il Poetry Slam consiste ancora oggi in una vera e propria gara di poesia che vuole sostituire lo scontro fisico e verbale con la parola, la discussione e il confronto.

I posti sono limitati e l’iscrizione al laboratorio è obbligatoria