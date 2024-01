Prende il via giovedì 1 febbraio il nuovo progetto europeo “NEXT – Young NEETs shaping EXpectations for The future of Europe” che si è aggiudicato il Comune di Faenza in qualità di capofila e che verrà realizzato insieme agli altri partner di progetto: Schwäbisch-Gmünd (De), Byala (BG), Boleslawiec (PL), Daugavpils (LV), Lousada (PT), Mesa Gitonia (CY), Malta Crafts Foundation (MT).

Si tratta di un progetto interamente dedicato alle giovani generazioni che mira a creare opportunità di confronto tra i giovani delle diverse città del network per capire quali strumenti e opportunità a livello locale e comunitario possono stimolare la loro crescita personale e professionale.

Il primo meeting si terrà giovedì 1 febbraio dalle 9.30 alle 11 in modalità online e la partecipazione è aperta a tutti.

L’incontro si svolgerà in lingua inglese e per assistere alla diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

https://www.youtube.com/@romagnafaentina/streams

Il progetto ha una durata di due anni e sono previsti nove incontri transnazionali, di cui due online e sette in presenza.

Questi i principali temi di volta in volta approfonditi nei diversi incontri transnazionali:

NEET e impiego giovanile: prospettive e opportunità di crescita

Pari opportunità: consapevolezza e sfide sociali

Gli effetti della guerra sulle giovani generazioni

Società multiculturale: diversità culturale e inclusione

Cambiamento climatico: giovani generazioni per un futuro sostenibile

La crescita dei giovani attraverso le arti creative

Il patrimonio culturale come base per un futuro comune

I giovani dell’Unione della Romagna faentina che fossero interessati possono candidarsi a partecipare alle future attività del progetto, scrivendo a:

progettieuropei@romagnafaentina.it