Nell’arco delle iniziative legate al Giorno della Memoria, il Consorzio Romagna Iniziative in collaborazione con il Comune di Ravenna ha organizzato per il 5 febbraio un doppio appuntamento dedicato alle scuole locali e alla cittadinanza: un reading teatrale gratuito incentrato sulla vita straordinaria di Arpad Weisz. Allenatore di calcio ebreo ungherese, è stato una figura di grande rilevanza storica e umana. Fu uno dei migliori allenatori degli anni Trenta in Italia ed in Europa, vinse scudetti con Ambrosiana Inter e Bologna; vittima delle leggi razziali che portarono lui e la sua famiglia lontano dall’Italia, morì ad Auschwitz nel 1944. La sua storia è stata dimenticata per più di sessant’anni ed è stata riportata alla luce dal giornalista Matteo Marani.

Lo spettacolo si terrà lunedì 5 febbraio al Teatro Rasi alle 11 per gli istituti scolastici; la partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Romagna Iniziative e al supporto Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. L’iniziativa, che ha coinvolto anche le città di Forlì e Cesena con un appuntamento al Teatro Diego Fabbri e uno al Bonci, è organizzata in collaborazione all’Istituto Storico e della Resistenza di Forlì e Cesena e patrocinata dai Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna.

L’iniziativa offre agli studenti un’importante e coinvolgente opportunità di apprendimento e riflessione, portando la storia di Weisz al centro della scena per permettere la comprensione di fenomeni ancora attuali accomunati dal germe della discriminazione, promuovendo la tolleranza e l’importanza della memoria storica.

“Siamo felici – afferma l’assessore alla cultura e scuola del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia – che il Consorzio Romagna Iniziative abbia scelto di partecipare con questa bellissima proposta alle iniziative offerte alla città per il Giorno della Memoria. Il dramma della Shoah è una ferita aperta che continua a sanguinare davanti ai genocidi, alle discriminazioni e alle violenze che ancora oggi vengono perpetrate nel mondo. Trovare linguaggi e le parole per raccontarlo è una sfida che coinvolge tutti, e siamo certi che la scelta di questo spettacolo colga perfettamente la necessità di rinnovare nel presente la coscienza di quella tragedia.”

Oltre al reading teatrale, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a una sessione di domande e risposte con il giornalista e autore del libro Matteo Marani, attuale presidente della Lega Pro.

L’iniziativa prevede un doppio appuntamento: lunedì 5 febbraio, sempre al Teatro Rasi, si terrà alle 21 una seconda replica dello spettacolo aperta a tutta la cittadinanza. Anche l’ingresso all’evento serale sarà gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria alla mail info@romagnainiziative.it. Al termine del reading interverrà il presidente del Club Cosmopolita “Arpad Weisz”, Alfredo Tassoni, che potrà raccontarci la testimonianza di chi conobbe personalmente Arpad negli anni Trenta a Bologna e ha potuto conoscere e amare le gesta di questo grande personaggio.

