E’ giunta al termine la prima parte del Concorso fotografico “Abbracciamo i nonni” organizzato dall’Associazione 50&più, in collaborazione con Confcommercio provincia di Ravenna e con il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate. Ultimo atto la riunione della qualificata Giuria che ha visionato oltre 200 opere, tutte molto interessanti e di pregio, giunte da ogni parte d’Italia.

Cinque i premi in palio. Al primo posto il concorrente Flavio Pegoraro di Padova con l’opera “Aida e Meris”. Al secondo posto Augusta Dozio di La Valletta Brianza (Lecco) con l’opera “L’altro abbraccio”. Rosario Bellan di Reggio Emilia con la foto dal titolo “Il tablet” si è aggiudicato il terzo premio. Appena giù dal podio Mauro di Leva di San Giorgio Piacentino con “Nonno Tanghèro” ed il socio di 50&più Ravenna Bruno Assirelli con la foto dal titolo “Impronte”.

Successo pieno anche in questa seconda edizione sia come partecipanti che come qualità delle foto inviate, sottolinea il presidente di 50&più Ravenna Ottavio Righini, che fa prevedere fin da ora una prossima edizione fra due anni.

A conclusione le cinque foto premiate ed altre quindici significative saranno esposte presso le vetrine della Private Banking de La Cassa in piazza del Popolo a Ravenna dal prossimo 2 ottobre, giornata in cui viene festeggiata la Festa dei Nonni, con breve cerimonia di premiazione dei vincitori alle ore 18 nello stesso luogo.