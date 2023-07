Carambola in via Dal Pozzo nella notte fra venerdì e sabato a Faenza. Un’auto fuori controllo si è schiantata a grande velocità contro le vetture parcheggiate a lato della strada, per poi terminare la propria corsa ribaltata su una fiancata in mezzo alla carreggiata. Almeno cinque i mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Una botta molto violenta che ha portato in strada diversi residenti a sincerarsi di quanto avvenuto. Allertata la centrale operativa, saranno ora le forze dell’ordine a dover chiarire quanto successo. Dall’auto che ha generato la carambola è poi riuscito a uscire da solo un uomo. L’individuo è stato sottoposto agli esami previsti dalla legge visto anche l’evidente stato di alterazione. Tuttavia ha opposto resistenza ed è scattato il procedimento per direttissima al Tribunale di Ravenna. Nella mattinata di sabato, l’uomo è comparso di fronte al giudice ed ha negato la responsabilità nell’incidente, sostenendo che a guidare fosse un’altra persona. Per la resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha disposto l’obbligo di firma alla caserma dei Carabinieri due volte a settimana.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o gravemente ferita nella dinamica dell’incidente.