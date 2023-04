Acqua di Cervia, il profumo iconico che celebra la meravigliosa cittadina di Cervia, festeggia il suo sesto anniversario con il lancio di una nuova ed esclusiva collezione di Arredo Olfattivo, realizzata grazie all’innovazione della stampa 3D.

Il successo di Acqua di Cervia è stato possibile grazie al sostegno e alla passione del suo caloroso pubblico, che ha permesso al brand di espandersi oltre i confini di Cervia, raggiungendo oltre 30 punti vendita. In segno di gratitudine, Acqua di Cervia ha creato una “perla” speciale per la città e i suoi estimatori, sfruttando la tecnologia di stampa 3D.

La nuova collezione di Arredo Olfattivo combina innovazione e tradizione, trasformando splendidi oggetti d’arte in elementi distintivi per la casa. La Torre San Michele, simbolo di Cervia, diventa un porta-diffusore disponibile nelle versioni da 500 ml e da 100 ml, aggiungendo un tocco di eleganza e profumo agli ambienti domestici.

Per celebrare il lancio della collezione, Acqua di Cervia invita il pubblico a partecipare a un evento di presentazione il 22 aprile presso lo Store Ufficiale di Acqua di Cervia, situato in via Bertoni, 3 a Cervia. L’evento offrirà un’esperienza multisensoriale unica, si potrà assistere alla stampa dal vivo in vetrina e conoscere Acqua di Cervia. I partecipanti riceveranno un omaggio profumato.

In occasione della presentazione, il porta-diffusore da 100 ml sarà eccezionalmente disponibile ad un prezzo speciale. Inoltre, per ogni acquisto Acqua di Cervia, i clienti riceveranno un ulteriore omaggio profumato. È un’occasione imperdibile per portare a casa un pezzo dell’inconfondibile essenza di Cervia.