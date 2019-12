Accademia Perduta vince l’Oscar del Teatro, Sintoni: “Orgoglioso del nostro primo Ubu, Enia narratore fantastico”

Accademia Perduta / Romagna Teatri ha vinto agli Oscar del Teatro, il Premio Ubu, con la produzione dello spettacolo “L’abisso” dell’attore Davide Enia, realizzato tramite una coproduzione con il Teatro di Roma e il Teatro Biondo di Palermo. Si tratta del primo Ubu per la realtà romagnola che completa un 2019 ricco di soddisfazioni, con il record di presenze fatto registrare al Teatro Masini.

La gioia dell’Ubu è condivisa a Ravenna, dove ha trionfato anche la compagnia Fanny & Alexander per il progetto “Se questo è Levi”, con anche Andrea Argentieri premiato come miglior attore Under 35