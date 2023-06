A un mese dall’alluvione l’assessora ai Lavori Pubblici, Protezione Civile e Decentramento Veronica Valmori ripercorre alcuni momenti significativi per ringraziare

il personale dell’Ufficio Tecnico che in quei giorni ha lavorato senza sosta nel presidio del territorio.

Il patrimonio delle persone

È passato un mese esatto dalla notte tra il 16 e il 17 maggio quando il territorio è stato oggetto di un’allerta rossa senza precedenti per criticità idrauliche. Eravamo preparati all’arrivo di una pioggia battente ma, soprattutto, sapevamo che a monte le precipitazioni annunciate erano intense e che il mare in quei giorni non avrebbe ricevuto in modo adeguato; insomma le condizioni per una preoccupazione fortissima erano tutte presenti e l’Amministrazione, con l’insediamento del Centro Operativo Comunale, era operativa in tutte le sue strutture. Le riunioni con il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura erano continue già a partire da domenica 14 maggio.

Il 16 maggio avevamo una sola priorità: avvertire e mettere in sicurezza le tante persone che vivono nelle frazioni in prossimità degli argini pensili dei fiumi Senio e Santerno. Quando tutti i corsi d’acqua hanno superato soglia 3 con l’aiuto della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri si è provveduto ad evacuare gli immobili adiacenti a quegli argini che da lì a poco tempo non sarebbero più stati in grado di trattenere l’enorme quantità acqua. Ricevevo gli aggiornamenti e li inoltravo al personale dell’ufficio tecnico, instancabile e insostituibile presidio del territorio in quelle lunghissime ore quando tutti sapevamo che qualcosa sarebbe successo. Dovevamo solo capire quale fiume e in che punto avrebbe iniziato a esondare. Poi la notizia arrivò. Tre esondazioni del Santerno in un raggio di pochi chilometri. Anche io mi trovavo sul posto e ricordo l’argine che sembrava una spugna imbevuta d’acqua e la paura di quel rumore sordo quando ha ceduto tra Ca’ di Lugo e S. Lorenzo. Due dei nostri dipendenti erano proprio lì, preoccupati da una luce rimasta accesa in una casa che risultava già evacuata.

Tanti interventi sono stati fatti in quella notte e nei giorni immediatamente successivi, i ruoli e le mansioni non esistevano più, si trasportavano materiali per i soccorsi, si chiudevano strade, si mettevano in sicurezza le persone, si facevano sopralluoghi spesso anche mettendo in pericolo i propri mezzi e la propria incolumità.

L’emergenza ci dà la misura del patrimonio di persone che abbiamo a fianco e che spesso viene sottovalutato nel tempo ordinario: persone dedite al lavoro, attaccate al territorio, preparate e competenti che operano nel settore lavori pubblici del Comune di Lugo, dagli amministrativi, ai tecnici, dagli operai al dirigente.

Ancora oggi il lavoro è incessante, si fanno valutazioni, progetti e ripristini sul patrimonio comunale e non solo e per questo voglio ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Tecnico ma un ringraziamento personale e speciale lo voglio fare a chi in quei giorni ha messo da parte sé stesso, la propria casa e anche la propria famiglia per il bene comune.