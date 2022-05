A Santa Teresa inaugurato il nuovo Servizio Docce E Guardaroba per le persone in difficoltà | VIDEO

Inaugurato a Santa Teresa il servizio “Docce e Guardaroba” pensato per le persone con difficoltà abitativa o senzatetto. Due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, il servizio accoglierà le persone nei nuovi spazi. A disposizione anche una doccia per persone con disabilità, oltre ovviamente a kit per l’igiene e asciugamani. Fondamentale per l’iniziativa anche il sostegno di partner privati, oltre alle donazioni dei ravennati. Il servizio “Docce e Guardaroba” si affianca all’apertura della Casa della Carità e della mensa, che oggi distribuisce un centinaio di pasti caldi ogni domenica, sia a pranzo, sia a cena.

Il servizio sarà aperto due giorni a settimana, spiega Di Buò, il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Ad accogliere le persone ci saranno una dipendente, che lavora anche alla Casa della Carità, volontari della “Camminiamo insieme” (la onlus dei volontari di Santa Teresa) e una delle suore di Santa Teresa di Gesù Bambino, che sarà anche referente del servizio. L’attività sarà coordinata da Filippo Botti, responsabile delle attività istituzionali dell’Opera. Ogni accesso avviene in accordo col centro d’ascolto della Caritas diocesana, che concede alla persona bisognosa un pass per l’ingresso al servizio.