Milano Marittima inaugura la nuova immagine, Mi.Ma. DREAM, sfoggiando il suo lato più glamour ed elegante con il party Summer of love – Sabato 19 agosto, una grande festa a tema Flower Power che animerà, dalle 20.00 in poi, il centro della città con una serata ricca di spettacoli interattivi, luci, musica, scenografie e installazioni – Dal Tao Love Bus, il pulmino itinerante della band anni Settanta, alla Showzer band che si esibirà sul palco della Rotonda Primo Maggio, fino ai Dj della celebre Discoteca Pineta – Tutti sono invitati a mascherarsi.

Si alza il sipario sulla grande festa a tema anni Settanta che sabato 19 agosto animerà il centro di Milano Marittima con un ricco programma di performance, installazioni e artisti internazionali (dalle ore 20:00 alla 1:00).

È il primo evento nell’ambito di Mi.Ma. DREAM il nuovo brand di Milano Marittima – presentato dalla Next Time Eventi di Alberto Di Rosa sotto la Direzione Artistica di Simone Ranieri – che si rivela al pubblico con il primo appuntamento targato 2023: il party Summer of Love, una serata emozionante che coinvolge le strade centrali della città a partire dalla Rotonda Primo Maggio.

Viale Gramsci si trasforma nel Viale Lunare tra atmosfere, sonorità, colori e installazioni che porteranno il pubblico nel blu della notte stellata, dove maschere lunari e artisti di strada sfileranno tra il pubblico.

Anche Viale Matteotti cambia aspetto e diventa il Viale Superflower tra installazioni giganti, icone pop e personaggi fantastici.

Le note del Rock&Roll risuonano per le strade di Milano Marittima grazie al cantautore Tao e la sua band a bordo del Love Bus, il pulmino Volkswagen nel quale i musicisti si esibiranno in classici come i Beatles, Elvis Presley e David Bowie.

I festeggiamenti raggiungeranno il culmine alle ore 22:00 nella Rotonda Primo Maggio con il Flower Party: alla consolle il Dj dello storico Pineta, Francesco Campanini e l’energia travolgente della party band Showzer, con cantanti, musicisti dal vivo, performer e ballerini ad animare la magica notte del Mi.Ma DREAM Supersummer.

L’invito per tutti i partecipanti è di presentarsi con il proprio vestito a tema flower party.

Mi.Ma DREAM è la nuova immagine di Milano Marittima che racchiude in sè gli eventi promossi dal Comune di Cervia fino al Natale. È stata concepita dall’agenzia Nextime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri, e racchiude il carattere glamour della località, le sue componenti Liberty, l’anima Green che la contraddistingue.

PROGRAMMA 19 AGOSTO SUPER SUMMER

20:00 – 22:00 Tao Love Bus. Parade musicale a bordo del pulmino dell’amore

Rotonda Primo Maggio, Viale Ravenna, Viale Forlì, Viale Matteotti (il Viale Superflower)

20:30 – 22:00 Invasioni Lunari

Viale Gramsci (il Viale Lunare)

22:00 – 01:00 Flower Party, festa da ballo a tema

Rotonda Primo Maggio / Viale Matteotti (il Viale Superflower)