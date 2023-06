I gruppi di minoranza del Consiglio comunale di Lugo hanno richiesto la costituzione di una commissione di indagine allo scopo di individuare eventuali errori e/o omissioni da parte della Amministrazione Comunale di Lugo durante l’emergenza causata dalla alluvione di maggio 2023 e la ricerca di eventuali errori e/o omissioni di soggetti terzi che possano in qualche modo avere rallentato oppure ostacolato l’operato della Amministrazione Comunale di Lugo durante la suddetta emergenza.

“È un atto dovuto, visto che non siamo stati ne coinvolti ne informati direttamente dalla Amministrazione Comunale durante la gestione della emergenza. Fare chiarezza è doveroso verso i cittadini , ma serve anche a evitare quelle speculazioni elettorali tanto temute dalla maggioranza, meglio discutere con informazioni certe piuttosto che affidarsi alla propaganda”.

È stata chiesta anche la convocazione di una commissione ordinaria con oggetto la verifica dello stato attuale dei piani di emergenza per affrontare le grandi calamità naturali e definizione delle linee guida per la redazione di nuovi piani di emergenza adeguati. Una ulteriore richiesta riguarda una commissione per Verifica dello stato di avanzamento delle domande di risarcimento danni da parte dei privati cittadini, una richiesta di informazione sulla gestione delle risorse economiche straordinarie ricevute dal Comune di Lugo e in particolare i fondi provenienti da spontanee donazioni, e la necessità di concordare una modalità condivisa per trattare in maniera separata le variazioni di bilancio riguardanti l’emergenza alluvione.

“Inviare contemporaneamente le tre richieste dimostra che da parte nostra c’è uno spirito costruttivo per il bene della comunità e non un semplice schema accusatorio per ottenere vantaggi politici. Un rifiuto da parte della maggioranza lo interpreteremmo come un gesto di arroganza o un segnale di timore per quello che potrebbe emergere dalla commissione di indagine”

La richiesta è firmata dai capigruppo Fabio Cortesi, Roberta Bravi, Mauro Marchiani, Davide Solaroli e dai consiglieri comunali Mattia Valgimigli, Gianluca Scardacchi, Barbara Magani , Francesco Martelli, Silvano Verlicchi, Fabrizio Lolli